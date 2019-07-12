Президент Молдовы хочет возобновить переговоры по Приднестровью

Президент Молдовы Игорь Додон высказался за скорейшее возобновление переговоров по приднестровской проблеме в формате «пять плюс два» (Молдова и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и ЕС — наблюдатели). Об этом глава страны сообщил в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с посредниками и наблюдателями, которые посетили Кишинев с задачей активизировать диалог.
«Выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате „пять плюс два“ в ближайшее время», — отметил политик.
Он выделил три основных приоритета в вопросах урегулирования на предстоящий период. «1. Права человека и демократизация Приднестровья, обеспечение свободного передвижения людей, грузов и услуг по всей территории Республики Молдова. 2. Восстановление единого торгово-экономического пространства Республики Молдова. 3. Создание предпосылок по возобновлению в 2020 году переговоров по политическому урегулированию приднестровской проблемы», — написал Додон.
Переговорный процесс застопорился из-за начавшейся в начале года кампании по выборам в парламент Молдовы, которые привели к смене власти в стране. В пятницу посредники посетят Тирасполь, где встретятся с руководством непризнанной республики. Ранее представитель РФ в переговорном процессе Сергей Губарев отметил, что переговоры могут быть возобновлены в сентябре.
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