СМИ сообщили о взломе почты нардепа Сергея Рыбалки

Парламентская гонка выходит на высшую стадию напряженности. За неделю до голосования в ход идут все средства, одним из которых является взлом личной почты. После пленок майора Мельниченко обнародование личной информации власть имущих вряд ли может кого-то удивить, поэтому оппонентам приходится проявлять недюжинную креативность.
Так, общественность знакомят с обстоятельствами роскошного образа жизни депутата-радикала через паблик «Секретарша», который якобы ведет секретарша некоего Сергеявикторыча, за которым легко угадывается нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка, пишет Форум.
Факты, с которыми знакомят аудиторию не могут не поражать, отмечает издание.
Это и «Роллс-Ройс» за 336 тыс. евро, и гонорары пиарщика в сумму, близкую к миллиону гривен.
Средства политической борьбы давно преступили грань дозволенного, однако образ жизни потенциального народного избранника все равно поражает воображение, отмечают журналисты.
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