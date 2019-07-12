СМИ сообщили о взломе почты нардепа Сергея Рыбалки

Парламентская гонка выходит на высшую стадию напряженности. За неделю до голосования в ход идут все средства, одним из которых является взлом личной почты. После пленок майора Мельниченко обнародование личной информации власть имущих вряд ли может кого-то удивить, поэтому оппонентам приходится проявлять недюжинную креативность.

Так, общественность знакомят с обстоятельствами роскошного образа жизни депутата-радикала через паблик «Секретарша», который якобы ведет секретарша некоего Сергеявикторыча, за которым легко угадывается нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка, пишет Форум.

Факты, с которыми знакомят аудиторию не могут не поражать, отмечает издание.

Это и «Роллс-Ройс» за 336 тыс. евро, и гонорары пиарщика в сумму, близкую к миллиону гривен.

Средства политической борьбы давно преступили грань дозволенного, однако образ жизни потенциального народного избранника все равно поражает воображение, отмечают журналисты.