Путин после разговора с Зеленским обсуждал Украину с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ российско-украинские отношения «в свете» телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

«Участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», — цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова российское агентство ТАСС.

В совещании участвовали, в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников.