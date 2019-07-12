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Конкуренция работает: цена на электроэнергию на новом рынке упала почти на 30%

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Конкуренция работает: цена на электроэнергию на новом рынке упала почти на 30%

На торгах на рынке «на сутки вперед» 12 июля цена электроэнергии в объединенной энергосистеме упала почти на 30% по сравнению с предыдущим днем торгов и составила 1149.843 грн/МВт.ч. Об этом заявил директор ГП «Оператор рынка» Владимир Евдокимов, сообщает Главком.

«Сейчас видно, как идет конкуренция. Это говорит о том, что есть рынок. И я не думаю, тенденция будет сохраняться (снижения цены, — Ред.). Возможно, не такое стремительное снижение, как сегодня, ведь причина сегодняшнего падения — выходные или праздники, когда, как правило, объемы потребления падают. Соответственно, подается меньше заявок, так что в системе профицит. Когда в системе профицит, то тариф падает. Здесь уже действительно срабатывает конкуренция », - отметил он.

По словам главы ГП «Оператор рынка», тенденция к снижению цены будет сохраняться до конца месяца. «Это, я думаю, существенно повлияет на конечную цену для потребителя, в первую очередь для промышленности. У нас тенденция каждый день идет на уменьшение цены, пусть на 0,5%, но все равно тенденция идет на снижение. А это говорит о чем? Это говорит о том, что цена будет падать», — подчеркнул Владимир Евдокимов.

Напомним, 1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии, работающий на современной конкурентной европейской модели.

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Как пишут СМИ, главными выгодоприобретателями от внедрения нового рынка электроэнергии оказались государственные компании. Несмотря на возложенные на госкомпанию НАЭК «Энергоатом» функции ПСО, компания подняла средние цены до 0,70 грн/кВт-час. Цена продукции другой крупной государственной компании — «Укргидроэнерго» — выросла в рынке на 47% — с 0,7 до 1,1 грн/кВт-час. Тариф тепловой генерации на рынке снизился на 12% до уровня тарифа июля 2017.

энергорынок, Владимир Евдокимов
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Пятница, 12 июля 2019
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