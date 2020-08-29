Штаб Байдена выкупил домен с предвыборным лозунгом Трампа

Предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена выкупил домен с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа «KeepAmericaGreat.com», сообщает издание Politico.
Трамп одержал победу на выборах 2016 года под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again), а для кампании 2020 года был выбран лозунг «Сохраним Америку великой» (Keep America Great).
Как сообщает издание, недавно доменное имя освободилось, и его выкупил штаб конкурента Трампа.
Теперь при переходе на сайт можно увидеть список «несдержанных обещаний» Трампа в международной политике, экономике, образовании, иммиграции и так далее, а посетителям предлагают подписаться на рассылку, чтобы «оставаться в курсе неудач президента Трампа».
Ранее штаб Трампа выкупил домен «todosconbiden.com» (Все с Байденом — ред), когда Байден объявил о запуске программы с одноименным испаноязычным названием.
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