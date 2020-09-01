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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он слабый человек. Его контролируют как марионетку. Это не приведет к снижению напряженности в США, они (радикальные левые силы — Ред.) просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция», — заявил президент. Он считает, что большинство людей не поддержат такой исход выборов.

На вопрос о том, кто, по мнению Трампа, контролирует Байдена, президент отказался назвать конкретных людей. «Люди, о которых вы никогда не слышали, люди, которые остаются в тени... люди, которые протестуют на улицах, люди, которые контролируют протесты на улицах», — сказал Трамп.

Ранее в другом интервью Fox News Трамп заявлял, что если на выборах победит Байден, Китай «завладеет» США. Президент считает, что Китай «владеет» Байденом и потому желает его проигрыша. «Его сын получил полтора миллиарда долларов. Его сын, без опыта, без умственных способностей, ...он получил сотни тысяч долларов от Украины, ...а затем от Китая платежей на сумму полтора миллиарда. Это нелепо», — отмечал глава государства.

В свою очередь Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в американском обществе. Кандидат в президенты высказывался о беспорядках, прошедших в Портленде, в ходе которых начались столкновения между протестующими против расизма и сторонниками Трампа. В ходе беспорядков погиб один человек.

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«Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», — говорил Байден. Он также считает, что за время нахождения Трампа у власти выросла напряженность в обществе и увеличился раскол.

Ранее Байден утверждал, что Трамп пытается извлечь политические выгоды из беспорядков в Висконсине. Там начались массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джо Блейка.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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