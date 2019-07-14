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Супрун дала три совета как не умереть

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Супрун дала три совета как не умереть

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что сохранить здоровье и избежать преждевременной смерти помогут постоянный контроль за давлением, уменьшение потребления соли и отказ от транс-жиров. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Постоянный контроль собственного давления и доступ к лечению; уменьшение потребления соли; отказ от транс-жиров. Эти три интервенции могут спасти от преждевременной смерти около 100 миллионов людей во всем мире до 2024 года», — отметила Супрун.

В частности, как подчеркнула глава Минздрава, по расчетам исследователей, увеличение доступа к регулярному лечению артериальной гипертензии на 70% потенциально может спасти от преждевременной смерти около 39,4 миллиона человек. Сокращение потребления соли на 30% — 40 миллионов смертей, отказ от транс-жиров — 14,8 миллиона. И это все в течение 25 лет, если начать внедрять эти интервенции уже сейчас, добавила она.

Так, Супрун рекомендует постоянно контролировать собственное давление и при необходимости принимать лекарства для его нормализации. «Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблему еще на начальном этапе, обратиться к врачу и избежать нежелательных последствий. Это важно делать независимо от возраста, ведь артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста», — отметила она.

Также глава Минздрава призывает быть очень внимательными с солью, поскольку ее чрезмерное потребление признано одной из самых больших угроз для здоровья среди пищевых факторов. «Дневная норма соли для человека, не имеющего серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 граммов. Это около одной чайной ложки. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет — 2 грамма в день, от 4 до 6 — 3 грамма; а от 7 до 10 лет — 5 граммов», — отметила она.

При этом Супрун посоветовала есть домашнюю еду, а не фаст-фуд. «В последнем может быть очень много соли. Поэтому лучше готовьте дома. Это лучший способ контролировать количество потребленной соли », - подчеркнула руководительница Минздрава.

Кроме того, она подчеркнула необходимость отказываться в рационе от транс-жиров, объяснив, что они повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита.

«Транс-жиры — это маргарины в кондитерских изделиях и соусах, сладости с длительным сроком годности (кексы, круассаны, пирожные), жареные блюда (картофель-фри и пончики), большинство полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия — рыбные палочки, котлеты), чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн », - напомнила Супрун и посоветовала, в частности, не употреблять много жареной пищи.

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«Помните, что когда речь идет о сохранении здоровья, нужно работать регулярно и довольно добросовестно. Не бывает так, что за одну тренировку или здоровый прием пищи можно предупредить или вылечить какую-то болезнь. Заботиться о себе нужно постоянно», — подчеркнула Супрун.

Уляна Супрун
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