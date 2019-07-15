Всемирный банк обеспокоен состоянием украинской экономики

Нынешний рост экономики Украины является очень сдержанным, а его природа не является постоянной. Об этом рассказала в интервью «Зеркалу недели» экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.

По ее словам, в 2016-2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделан за счет хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор, потому что каждый год рекордных урожаев может и не быть.

Другие секторы, которые делают большой вклад в рост нашего ВВП, — это секторы, ориентированные на внутреннее потребление, что тоже не лучший из вариантов.

«Внутреннее потребление не повышает экспортного потенциала, не помогает нам интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости, увеличить нашу конкурентоспособность, повысить производительность, то есть задействовать все возможные механизмы, которые помогают именно устойчивому развитию», — считает экономист.

По мнению Головач, сегодня государственные инвестиции ограничиваются преимущественно очень высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами.

«По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем. Позволить себе наращивать дефицит бюджета Украина не может учитывая высокие выплаты по государственному долгу. Поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы стабилизировать его на уровне 2-2,5% от ВВП», — заявила представитель Всемирного банка.

Она считает, что Украина должна уменьшать долговую нагрузку, а это возможно лишь при условии жесткого контроля над дефицитом бюджета.

«Свободного пространства для маневра у нас не так уж и много. И для того, чтобы он появился, надо более терпимо относиться к текущим расходам государства», — заявила Головач.

«Заработная плата в госсекторе как процент от ВВП возросла с 9,6% в 2016 году до 11% — в 2018 году. Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% — это много, а 11% — это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой — они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивый экономический рост и частично являются факторами давления на инфляцию», — резюмирует экономист.

Напомним, в конце апреля Нацбанк подтвердил свой макропрогноз: рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.