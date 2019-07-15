В Кремле ждут освобождения Кирилла Вышинского

В Кремле надеются на освобождение из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в Украине в государственной измене и незаконном обороте оружия.

«Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. Мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно он выйдет на свободу», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли возможность обмена Вышинского на украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Я оставлю без комментариев этот вопрос», — сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Вышинский может быть освобожден из-под ареста в понедельник.