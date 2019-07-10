В Кремле заявили, что не ведут переговоров по поводу освобождения украинских моряков и журналиста Вышинского

Никаких изменений ситуации с лицами, удерживаемыми в России и в Украине, на данный момент нет, Кремль переговоров на эту тему не ведет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация с удерживаемыми лицами — эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет», — сказал Песков журналистам в среду.
На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, находящихся в РФ, и журналиста Кирилла Вышинского — в Украине, Песков ответил: «Нет».
Он напомнил, что «были определенные обращения российской стороны, нотная переписка». «Пока большего не происходит», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что речь идет «в целом о ситуации с удерживаемыми лицами».
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