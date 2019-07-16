Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду

Президент Владимир Зеленский поставил Министерству молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет задача разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпиады. Об этом сообщил Офис президента Украины.

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — сказал глава государства.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр. Глава

НОК Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку — это зимняя Олимпиада 2030 года или летняя — в 2032 году.

Напомним, что президент Виктор Янукович в свое время отстаивал идею проведения в Украине зимних Олимпийских игр.