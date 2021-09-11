Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом возможность проведения Олимпиады в Украине.
«Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной», — заявил Зеленский на брифинге в Киеве с главой МОК Томасом Бахом, сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что в сентябре 2021 года в Киев приедет президент МОК, он будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Будет беседа о развитии спорта в Украине, о возможности проведения Олимпиады в 2030 или 2032 году.
Он также говорил, что проведение Олимпиады в Украине может дать большой толчок для развития спорта, но сначала наша страна может попробовать устроить Юниорские ОИ.
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