У Фонда гарантирования вкладов с 18 июля будет новый руководитель

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 18 июля возглавит Светлана Рекрут вместо Константина Ворушилина.
Как сообщается на сайте ФГВФЛ, соответствующее решение принял административный совет Фонда.
«16 июля административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц в связи с приближением к концу пятилетнего срока, определенного законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля директора — распорядителя ФГВФЛ Ворушилина Константина Николаевича. Также своим решением административный совет с 18 июля назначила директором-распорядителем ФГВФЛ Рекрут Светлану Валерьевну», — указано в сообщении.
Ранее Рекрут занимала должность замглавы ФГВФЛ.
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