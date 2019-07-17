Зеленский потребовал у руководителя Николаевской области написать заявление об отставке

Фото: НикВести

Президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта 17 июля, сообщает сайт главы государства.

По словам Зеленского, с ремонтом аэропорта «сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов: эффективность использования средств, судебные дела по фирме-подрядчику, ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.

Местное издание «НикВести» пишет, что президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

«Все говорят, Николаев — бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: «Лети в Николаев — это самый бандитский город». Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? — сказал Зеленский, обращаясь к Боню.

При этом, по словам журналистов, Бонь подтвердил, что не планировал работать в команде президента Зеленского.

«А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут, в Николаеве? Порешали и порешали», — сказал Зеленский Боню.

«Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать», — ответил чиновник.

«Да, пишите! Договорились», — сказал президент.

На вопрос журналистов, кого он видит в должности губернатора Николаевской области, Зеленский сказал, что у него нет кандидатуры.

«Пока нет. Есть у вас хорошие парни? Есть у вас нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес... Найдите!» — цитируют Зеленского «НикВести».

По данным «Интерфакс-Украина», один из присутствующих озвучил идею составить короткий список кандидатов на главу облгосадминистрации из 5-7 человек.

«Вы сделаете short list и назначим в течение недели. Дайте этих людей. Думаете, легко? Никто не хочет», — сказал Зеленский.