Зеленский потребовал у руководителя Николаевской области написать заявление об отставке

Президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом он заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта 17 июля, сообщает сайт главы государства.
По словам Зеленского, с ремонтом аэропорта «сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов: эффективность использования средств, судебные дела по фирме-подрядчику, ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.
Местное издание «НикВести» пишет, что президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.
«Все говорят, Николаев — бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: «Лети в Николаев — это самый бандитский город». Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? — сказал Зеленский, обращаясь к Боню.
При этом, по словам журналистов, Бонь подтвердил, что не планировал работать в команде президента Зеленского.
«А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут, в Николаеве? Порешали и порешали», — сказал Зеленский Боню.
«Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать», — ответил чиновник.
«Да, пишите! Договорились», — сказал президент.
На вопрос журналистов, кого он видит в должности губернатора Николаевской области, Зеленский сказал, что у него нет кандидатуры.
«Пока нет. Есть у вас хорошие парни? Есть у вас нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес... Найдите!» — цитируют Зеленского «НикВести».
По данным «Интерфакс-Украина», один из присутствующих озвучил идею составить короткий список кандидатов на главу облгосадминистрации из 5-7 человек.
«Вы сделаете short list и назначим в течение недели. Дайте этих людей. Думаете, легко? Никто не хочет», — сказал Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016