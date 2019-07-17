Войти
США не продадут Турции истребители F-35
дружба народов
США не продадут Турции истребители F-35
Гройсман обещает в 2020 году минимальную зарплату в 5,5 тысяч гривен
позиция
Гройсман обещает в 2020 году минимальную зарплату в 5,5 тысяч гривен

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Зеленский потребовал у руководителя Николаевской области написать заявление об отставке

536
Зеленский потребовал у руководителя Николаевской области написать заявление об отставке
Фото: НикВести

Президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта 17 июля, сообщает сайт главы государства.

По словам Зеленского, с ремонтом аэропорта «сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов: эффективность использования средств, судебные дела по фирме-подрядчику, ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.

Местное издание «НикВести» пишет, что президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

«Все говорят, Николаев — бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: «Лети в Николаев — это самый бандитский город». Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? — сказал Зеленский, обращаясь к Боню.

При этом, по словам журналистов, Бонь подтвердил, что не планировал работать в команде президента Зеленского.

«А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут, в Николаеве? Порешали и порешали», — сказал Зеленский Боню.

«Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать», — ответил чиновник.

«Да, пишите! Договорились», — сказал президент.

На вопрос журналистов, кого он видит в должности губернатора Николаевской области, Зеленский сказал, что у него нет кандидатуры.

«Пока нет. Есть у вас хорошие парни? Есть у вас нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес... Найдите!» — цитируют Зеленского «НикВести».

По данным «Интерфакс-Украина», один из присутствующих озвучил идею составить короткий список кандидатов на главу облгосадминистрации из 5-7 человек.

«Вы сделаете short list и назначим в течение недели. Дайте этих людей. Думаете, легко? Никто не хочет», — сказал Зеленский.

Николаев, Владимир Зеленский, Вячеслав Бонь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 17 июля 2019
Вторник, 16 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016