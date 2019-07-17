Треть украинцев готовы поддержать внеблоковый статус страны

Почти треть украинцев поддерживают внеблоковый статус Украины и проголосовали бы за него на всеукраинском референдуме о законодательном закреплении такого статуса страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду данным, если бы сейчас проходил референдум о законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 32,4% респондентов проголосовали бы за внеблоковость страны. 26% проголосовали бы против, 12,6% — не принимали бы участие в таком референдуме, а 29% — не знают или затруднились ответить.
В то же время, если бы в настоящее время проходил референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, то такое решение поддержали бы 51,1% опрошенных, проголосовали бы против 24,9%, что, 8,9% заявили, что не принимали бы участие в таком референдуме, а 15,1% затруднились ответить.
Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8%.
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