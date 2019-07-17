«Батькивщина» подала в суд на правительство и Минсоцполитики

Партия «Батькивщина» подала в Окружной административный суд г.Киева иск против правительства, Министерства социальной политики и Пенсионного фонда о нарушениях права граждан на минимальную пенсию.

«Мы требуем признать незаконными все решения правительства, благодаря которым пенсионерам весь год платили пенсии меньше прожиточного минимума — 3094 грн», — сказала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко после подачи иска в среду в Киеве, сообщаетмя на сайте политсилы.

По ее словам, в законе о госбюджете зафиксирован прожиточный минимум для разных категорий граждан, и ниже его выплачивать зарплаты и пенсии нельзя.

Тимошенко заявила, что ее команда уже доказала в судах незаконность и безосновательность постановлений правительства Порошенко-Гройсмана о повышении цен на газ для населения.

«Мы уверены, что такое же решение будет принято и по „пенсионному“ иску, и пенсии будут пересчитаны», — отметила Тимошенко.