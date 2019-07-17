Четыре партии уверенно проходят в Раду, еще у трех есть шансы

Четыре политические партии имеют шансы преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Верховную Раду на предстоящих внеочередных выборах. Об этом во время пресс конференции рассказал директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, сообщает Укринформ.
«По нашим данным, уверенно проходят 5-процентный барьер четыре политические силы. Лидером остается партия «Слуга народа», набирает 42,5%, на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с рейтингом 15,1%, «Европейская солидарность» — 8,1%, четвертое место с 7,6% «Батькивщина», — сказал Дмитрук.
По его словам, еще три партии имеют шанс преодолеть проходной барьер. В частности, «Голос» (4,8%), «Гражданская позиция» (4,8%) и «Сила и Честь» (4,6%): «Мы еще имеем три партии, которые по нашим данным не преодолевают 5-процентный барьер, но учитывая наш уровень погрешности, мы все же оставляем для них шансы преодоления 5-процентного барьера — это партии «Голос», «Гражданская позиция», «Сила и честь».
«Если мы вернемся к показателям явки и возрастного распределения, то мы увидим, что по текущим цифрам три партии, которые претендуют, имеют равные шансы, но если мы посмотрим в разрезе возрастных групп, то мы видим что проигрывают те политические силы, в электорате которых больше молодежи. Соответственно, если прогнозировать результаты выборов, тем меньше процент скорее всего будет у „Слуги народа“ и „Голоса“. В то же время у „Гражданской позиции“ наличие электората лет 50+ дает им больше шансов сохранить свой результат и преодолеть 5-процентный барьер», — отметил он.
Кроме этого, по словам директора Центра «Социальный мониторинг», наличие электората старшей возрастной группы играет положительную роль для таких партий как «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».
Опрос является общенациональным, проводился Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг» с 3 до 10 июля 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Стандартное отклонение +/- 1,8%. Участие в опросе приняли более 3000 респондентов.
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