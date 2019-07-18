НБУ рассчитывает благодаря МВФ нарастить резервы до $23 миллиардов

Дальнейшее сотрудничество с МВФ откроет Украине дополнительные источники финансирования и позволит нарастить международные резервы до 23 млрд долларов в 2021 году. Об этом на пресс-конференции сказал председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает Укринформ.
«Основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом... В результате, объем международных резервов возрастет до 23 млрд долл. США в 2021 году», — сказал Смолий.
Также, по его словам, дальнейшее сотрудничество с МВФ позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, поддерживать интерес инвесторов к украинским активам. Соответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать значительные выплаты по внешнему государственному долгу. Также это позволит частному сектору привлекать иностранные инвестиции.
Напомним, что по состоянию на 1 июля 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили около 20,64 млрд долларов (в эквиваленте). В июне они выросли на 6,4% благодаря прежде всего размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке.
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