Войти
Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду
официально
Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается
дружба народов
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

«Слуга народа» будет в день выборов вести параллельный подсчет голосов и запустит «горячую линию»

107
«Слуга народа» будет в день выборов вести параллельный подсчет голосов и запустит «горячую линию»

Представители партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную Раду проведут параллельный подсчет голосов, также в день голосования в штабе партии будет работать «горячая линия».

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, на выборах от «Слуги народа» и кандидатов, выдвинутых ею, на избирательных участках будут работать более 50 тыс. членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей.

По словам главы избирательного штаба партии Александра Корниенко, их задача — в день выборов защитить каждый голос, отданный «Слуге народа» и ее кандидатам.

«Социологические исследования показывают, что нашу партию поддерживает каждый второй избиратель. Такой результат не устраивает старых политиков, и они будут делать все возможное, чтобы украсть наши голоса. Призываем всех прийти на свой участок и проголосовать. А наша команда членов УИК и наблюдателей гарантирует, что каждый голос будет защищен», — заявил Корниенко.

Также он сообщил, что в день выборов в штабе будет работать «горячая линия», с помощью которой граждане смогут информировать о нарушениях на избирательных участках и в округах.

Читайте также: Зеленский готов поменять Вышинского на Сенцова

«Призываем украинцев быть бдительными и активными в день голосования. Если видите нарушение — информируйте о них немедленно», — подчеркнул Корниенко.

Телефон «горячей линии»: 0 800 21 07 93 (обращения принимаются в воскресенье, 21 июля, с 8:00 до 20:00). Также о нарушении можно сообщить через Тelegram-бот.

досрочные выборы, Слуга народа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 июля 2019
Четверг, 18 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016