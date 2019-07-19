«Слуга народа» будет в день выборов вести параллельный подсчет голосов и запустит «горячую линию»

Представители партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную Раду проведут параллельный подсчет голосов, также в день голосования в штабе партии будет работать «горячая линия».
Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, на выборах от «Слуги народа» и кандидатов, выдвинутых ею, на избирательных участках будут работать более 50 тыс. членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей.
По словам главы избирательного штаба партии Александра Корниенко, их задача — в день выборов защитить каждый голос, отданный «Слуге народа» и ее кандидатам.
«Социологические исследования показывают, что нашу партию поддерживает каждый второй избиратель. Такой результат не устраивает старых политиков, и они будут делать все возможное, чтобы украсть наши голоса. Призываем всех прийти на свой участок и проголосовать. А наша команда членов УИК и наблюдателей гарантирует, что каждый голос будет защищен», — заявил Корниенко.
Также он сообщил, что в день выборов в штабе будет работать «горячая линия», с помощью которой граждане смогут информировать о нарушениях на избирательных участках и в округах.
«Призываем украинцев быть бдительными и активными в день голосования. Если видите нарушение — информируйте о них немедленно», — подчеркнул Корниенко.
Телефон «горячей линии»: 0 800 21 07 93 (обращения принимаются в воскресенье, 21 июля, с 8:00 до 20:00). Также о нарушении можно сообщить через Тelegram-бот.
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