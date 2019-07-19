Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду

Президент Владимир Зеленский больше не станет обращаться к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, а будет говорить уже с новым парламентом. Об этом он сказал в комментарии журналистам 19 июля.

«Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной Рады, я больше не вижу», — сказал президент, которого цитирует УП.

Такое решение он объяснил тем, что Парубий блокировал все идеи его команды и просьбы президента о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 18 июля.

«После его последнего ответа я уже не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с новым парламентом», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный им законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.

«Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения — давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встрече с Парубием», — рассказал Зеленский.

По его словам, из-за такой позиции ВР, сейчас много новых партий не смогут попасть в парламент.

«К сожалению, много новых партий — я видел социологию — не смогут преодолеть барьер. И это к сожалению. И это будет из-за господина Парубия. Большой ему привет», — подытожил Зеленский.

Напомним, 12 июля спикер Рады Андрей Парубий закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.

Президент Владимир Зеленский дважды, 16 и 18 июля, обращался к Парубию с просьбой вне очереди собраться депутатам и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.

На обращение президента 16 июля Парубий ответил, что закрыл последнее заседание парламента, а созвать внеочередное пленарное заседание можно только в период между пленарными заседаниями в ходе сессии Верховной Рады. На повторную просьбу президента собрать внеочередное заседание Верховной Рады до 19 июля, Парубий ответил, что Зеленский «показывает предвыборное шоу».