Парубий снова отказался созвать внеочередную сессию Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь заявляет, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, в связи с чем просит президента Украины Владимира Зеленского привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

Об этом говорится в тексте открытого письма Парубия к Зеленскому, опубликованного на его странице в соцсети Facebook в ответ на опубликованное ранее письмо главы государства спикеру парламента, в котором тот обвинил его в «преступном бездействии» и неспособности «на самопожертвование на благо украинского народа».

«Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства... Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии», — написал Парубий.

Он подчеркнул, что в случае поступления соответствующего представления готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.