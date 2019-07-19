У Зеленского допускают коалицию с «Батькивщиной» или «Голосом»

Президентская партия «Слуга народа» после выборов в Верховную Раду может создать коалицию с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко или «Голосом» Святослава Вакарчука. Об этом заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

В интервью изданию «Левый берег» Шефир сообщил, что президент Владимир Зеленский и его команда «всегда хотели» консолидироваться с партией украинского музыканта Вакарчука, о чем и сам Зеленский заявлял в ходе своей президентской кампании. «Он имел в виду, что если мы объединимся со Славой, то точно победим с огромным успехом», — добавил Шефир, выразив надежду, что партия Вакарчука пройдет в Раду.

Первый помощник президента допустил, что если «Голос» не преодолеет на парламентских выборах пятипроцентный барьер, то «Слуга народа» сможет консолидироваться с «Батькивщиной». Шефир подчеркнул, что пропрезидентская партия точно не будет создавать коалицию с «Европейской солидарностью» бывшего главы государства Петра Порошенко. «С Порошенко — нет, а с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования», — пояснил он.

Шефир отметил, что выступает за создание коалиции не «на основе дележки портфелей, а в результате которой в правительство приходят технократы».

Выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля.