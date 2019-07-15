Войти
Порошенко анонсировал освобождение Россией моряков на этой неделе
дружба народов
Порошенко анонсировал освобождение Россией моряков на этой неделе
Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США
позиция
Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

Вакарчук заявил о грязных технологиях против его партии

246
Вакарчук заявил о грязных технологиях против его партии

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сообщил об SMS-рассылках избирателям на западной Украине с недостоверной информацией о том, что возглавляемая им политическая сила якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

«Два дня тому назад на западной Украине избирателям начали массово рассылать СМС-рассылки о том, что „Голос“ якобы не проходит в Верховную Раду», — заявил Вакарчук на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник, назвав это «лживым пиаром».

Лидер партии не стал уточнять, кто стоит за такой атакой на партию.

«Но, думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки», — отметил он.

Обращаясь к оппонентам, которые пытаются дискредитировать «Голос», Вакарчук отметил, что очевидным является их страх.

«На восточной Украине мы сталкиваемся с противодействием пророссийских сил, которые стараются нас дискредитировать, но мы этого не боимся...На западной Украине этим занимаются другие — те, кто боится, что мы слишком много голосов заберем. Всем хотим сказать, что ваши старые методы не помогут. „Голос“ будет в Верховной Раде. Мы наберем достаточно, чтобы создать вам очень сложную жизнь», — заявил он.

Читайте также: Украинке светит до 5 лет тюрьмы за продажу советских флагов на OLX

При этом Вакарчук рассказал, что партия «Голос» подвергается систематическим «грязным атакам» со стороны политических конкурентов в виде публикации фальшивой социологии, фабрикации заявлений от имени «Голоса» и ее лидера.

Святослав Вакарчук, досрочные выборы, Голос
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016