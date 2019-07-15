Вакарчук заявил о грязных технологиях против его партии

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сообщил об SMS-рассылках избирателям на западной Украине с недостоверной информацией о том, что возглавляемая им политическая сила якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

«Два дня тому назад на западной Украине избирателям начали массово рассылать СМС-рассылки о том, что „Голос“ якобы не проходит в Верховную Раду», — заявил Вакарчук на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник, назвав это «лживым пиаром».

Лидер партии не стал уточнять, кто стоит за такой атакой на партию.

«Но, думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки», — отметил он.

Обращаясь к оппонентам, которые пытаются дискредитировать «Голос», Вакарчук отметил, что очевидным является их страх.

«На восточной Украине мы сталкиваемся с противодействием пророссийских сил, которые стараются нас дискредитировать, но мы этого не боимся...На западной Украине этим занимаются другие — те, кто боится, что мы слишком много голосов заберем. Всем хотим сказать, что ваши старые методы не помогут. „Голос“ будет в Верховной Раде. Мы наберем достаточно, чтобы создать вам очень сложную жизнь», — заявил он.

При этом Вакарчук рассказал, что партия «Голос» подвергается систематическим «грязным атакам» со стороны политических конкурентов в виде публикации фальшивой социологии, фабрикации заявлений от имени «Голоса» и ее лидера.