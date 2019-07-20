Зеленский дал три дня силовикам для подготовки доклада по делу Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский просит генпрокурора, глав МВД, Нацполиции и СБУ 23 июля доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
«23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов», — написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке в субботу.
Он напомнил, что раскрытие убийства Шеремета пятый президент Украины Петр Порошенко и правоохранительные органы называли «делом чести». «Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов», — отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что украинское общество давно должно получить ответ на вопрос «Кто убил Павла?».
Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.
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