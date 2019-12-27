Посол США похвалил Зеленского за позицию по Донбассу и России

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор считает, что президент Владимир Зеленский осознает все риски в отношении России в вопросе решения конфликта на Донбассе и не поддается на давление Владимира Путина.
Об этом он рассказал в четверг в прощальном интервью украинским СМИ, среди которых была «Европейская правда».
«Я считаю, что Зеленский понимает риски и готов рисковать, чтобы достичь того, чего хотят украинцы. Украинцы хотят, чтобы война остановилась, чтобы российские солдаты прекратили стрелять в украинских. Но этого не произойдет, если не делать рискованные шаги, такие как разведение войск », - сказал американский дипломат.
По его словам, несмотря на готовность рисковать Зеленский также понимает, что есть те риски, которые нельзя идти. Это подтверждает встреча в «нормандском формате», на которой, по мнению посла, Зеленский выдержал давление Путина.
«Очевидно, что он видит красные линии и услышал многочисленные рекомендации, которые звучали перед Парижем», — отметил Тейлор.
Он также прокомментировал отсутствие критики в адрес РФ со стороны украинского президента. По его словам, поскольку Зеленский ведет переговоры с Путиным, то должен взвешивать риски своих слов и шагов.
«Зеленский, несомненно, понимает факты. Он знает, что это россияне вторглись в Украину, что это они убивают украинских солдат», — подчеркнул посол.
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