США довольны работой МВД на выборах

США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов. Об этом сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает портал МВД.
«Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье», — отметил Тейлор.
Он добавил, что подразделения системы МВД продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.
Временный поверенный в делах США в Украине отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которых украинцы ожидают от правоохранительных сил.
«Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне», — отметил Тейлор.
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