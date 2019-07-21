Ко дню металлурга Метинвест открыл дорогу в Запорожье

Группа «Метинвест» в Запорожье завершила строительство новой дороги Северное шоссе, соединяющей Заводский р-н с центром города. Автомагистраль полностью соответствует современным стандартам строительства и сертифицирована Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Северное шоссе построено без привлечения бюджетных ресурсов, на проект было направлено 220 млн грн. собственных средств группы «Метинвест» и комбината «Запорожсталь».

В рамках проекта построена четырехполосная автомагистраль вместо прежней двухполосной дороги, что позволило вдвое увеличить пропускную способность шоссе — более чем до 16 тыс. машин в сутки.

С целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, между встречными полосами и по обочинам дороги установлены барьерные ограждения. С этой же целью велосипедная дорожка вынесена за проезжую часть и обустроена вдоль пешеходной зоны.

Качественное освещение дороги обеспечивают энергоэффективные LED-фонари. Также комбинат установит 4 остановочных комплекса — по 2 в каждом направлении.

В дальнейшем «Запорожсталь» планирует выполнить рекультивацию отвалов вдоль дороги для снижения пыления, высадить почвозакрепляющие растения и молодые саженцы деревьев.

Строительство дороги выполнено в рамках реализации проекта по экологической модернизации сталеплавильного производства «Запорожстали» с дальнейшим строительством кислородно-конвертерного цеха.

«Северное шоссе — это дорога к новому, еще более безопасному для экологии кислородно-конвертерному цеху, который будет возведен в Запорожье. Группа выполняет взятые на себя обязательства и продолжает инвестировать в экологическую модернизацию комбината „Запорожсталь“. Это строительство — еще один пример ответственного отношения группы „Метинвест“ к окружающей среде», — подчеркнул генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.