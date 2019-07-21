СМИ сообщили о подкупе избирателей кандидатом Суховым в 107 округе

Жительница города Лисичанск Луганской области Татьяна Выходец разместила в публичной группе «Лисичанск-Северодонецк. Новости. Факты. События» сети Facebook видео раздачи денег пенсионерам. Об этом сообщает издание Golos.ua

Татьяна написала: «Продажа голосов продолжение!!! День тишины не работает! Товарищ Сухов покупает голоса!»

На вопрос комментаторов, откуда она узнала фамилию кандидата, Татьяна ответила: «Просто позвонила „берущим“ и уточнила, что там за списки и за что деньги!»