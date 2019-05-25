В первый день избирательной кампании открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей

Три сообщения о нарушениях избирательного законодательства в первый день избирательной кампании выборов в Верховную Раду поступили в полицию в Луганской и Винницкой областях, открыто два уголовных производства.
Как сообщил в субботу департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 24 мая в полицию в Луганской области поступили два сообщения о подкупе избирателей. Речь шла о том, что на улицах в Северодонецке и Лисичанске гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.
Всего за сутки открыто два дела.
Как известно, 24 мая начался избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.
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