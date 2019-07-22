В Житомирской области Пашинский не проходит в Раду, у Литвина есть шансы

Народный депутат Сергей Пашинский проигрывает в одномандатном избирательном округе № 64 в Житомирской области, набрав 17,62% голосов по результатам обработки 61,2% протоколов.

Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, лидирует на этом округе представитель партии «Слуга народа» Вячеслав Сигачев (28,74% голосов), за лидерство на округе борется также самовыдвиженец Владимир Арешонков (26,51%). Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов каждый.

В округе № 65 народный депутат, самовыдвиженец Владимир Литвин набирает 29,41% голосов по результатам обработки 35,61% протоколов. Незначительно его опережает представитель партии «Слуга народа» Дмитрий Костюк (32,7% голосов), несколько отстает самовыдвиженец Виктор Мельник (23,8%). У остальных кандидатов — от 4,03% и менее.

В округе № 62 победил представитель «Слуги народа» Игорь Герасименко (47,72% голосов по результатам обработки всех 100% протоколов). У остальных кандидатов — менее 9%.

Подобный результат ожидается в округе № 63, где представитель «Слуги народа» Богдан Кицак набирает 43,28% голосов по результатам обработки 83,55% протоколов, у его ближайшего соперника, самовыдвиженца Александра Ревеги — 16,63%.

В округе № 66 также опережает конкурентов представитель «Слуги народа» Татьяна Грищенко (25,61% голосов по результатам обработки 49,83% протоколов), у ее конкурентов, самовыдвиженцев Виталия Журавского (экс-нардеп), Анатолия Павленко и Павла Дзюблика (действующий нардеп) — 19,72%, 17,03% и 14,31% соответственно. У остальных — от 4,05% и менее.

В округе № 67 по результатам обработки 52,41% протоколов за лидерство сражаются представитель партии «Слуга народа», предприниматель Сергей Кузьминых (34,38%) и нардеп из группы «Видродження», самовыдвиженец Виктор Развадовский (33,47%). На третьем месте — представитель «Батьквищины» Игорь Ходак (12,65% голосов).