Войти
Зеленский хочет одним из первых законов отменить неприкосновенность депутатов
позиция
Зеленский хочет одним из первых законов отменить неприкосновенность депутатов
Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну
космос
Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

В Житомирской области Пашинский не проходит в Раду, у Литвина есть шансы

1567
В Житомирской области Пашинский не проходит в Раду, у Литвина есть шансы

Народный депутат Сергей Пашинский проигрывает в одномандатном избирательном округе № 64 в Житомирской области, набрав 17,62% голосов по результатам обработки 61,2% протоколов.

Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, лидирует на этом округе представитель партии «Слуга народа» Вячеслав Сигачев (28,74% голосов), за лидерство на округе борется также самовыдвиженец Владимир Арешонков (26,51%). Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов каждый.

В округе № 65 народный депутат, самовыдвиженец Владимир Литвин набирает 29,41% голосов по результатам обработки 35,61% протоколов. Незначительно его опережает представитель партии «Слуга народа» Дмитрий Костюк (32,7% голосов), несколько отстает самовыдвиженец Виктор Мельник (23,8%). У остальных кандидатов — от 4,03% и менее.

В округе № 62 победил представитель «Слуги народа» Игорь Герасименко (47,72% голосов по результатам обработки всех 100% протоколов). У остальных кандидатов — менее 9%.

Подобный результат ожидается в округе № 63, где представитель «Слуги народа» Богдан Кицак набирает 43,28% голосов по результатам обработки 83,55% протоколов, у его ближайшего соперника, самовыдвиженца Александра Ревеги — 16,63%.

В округе № 66 также опережает конкурентов представитель «Слуги народа» Татьяна Грищенко (25,61% голосов по результатам обработки 49,83% протоколов), у ее конкурентов, самовыдвиженцев Виталия Журавского (экс-нардеп), Анатолия Павленко и Павла Дзюблика (действующий нардеп) — 19,72%, 17,03% и 14,31% соответственно. У остальных — от 4,05% и менее.

Читайте также: Савченко на своем округе пока набрала три голоса

В округе № 67 по результатам обработки 52,41% протоколов за лидерство сражаются представитель партии «Слуга народа», предприниматель Сергей Кузьминых (34,38%) и нардеп из группы «Видродження», самовыдвиженец Виктор Развадовский (33,47%). На третьем месте — представитель «Батьквищины» Игорь Ходак (12,65% голосов).

Сергей Пашинский, Житомирская область, досрочные выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 июля 2019
Воскресенье, 21 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016