В «Слуге народа» уже не нуждаются в коалиции

Руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какими будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник.
По его словам, «Слуга народа» открыта к диалогу, но нужно исходить из конечных результатов оппонентов.
«Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических взглядах, в базовом видении развития нашей страны», — сказал Разумков.
«Но пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде», — добавил он.
На вопрос, может ли партия согласиться поддержать на пост премьер-министра Святослава Вакарчука, Разумков отметил, что главы правительства предлагает коалиция, о составе которой говорить пока не приходится.
«Давайте посмотрим результаты „Голоса“ и результаты „Слуги народа“. Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность», — подчеркнул политик.
Кроме того Разумков утверждает, что украинцам не стоит бояться узурпации власти.
«Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, о которых мы говорим, говорить об узурпации не придется. Сегодня мы можем говорить консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям», — сказал он.
Разумков пояснил, что речь идет о законодательных инициативах: по депутатской неприкосновенности, по закону об импичменте президента, реформе судов, реформе или доработке антикоррупционной системы, которая будет независимой от президента, парламента и других государственных органов.
Напомним, что согласно предварительному подсчету голосов партия «Слуга народа» может взять в Раде более 226 мест, что является большинством.
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