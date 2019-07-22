Войти
Зеленский хочет одним из первых законов отменить неприкосновенность депутатов
позиция
Зеленский хочет одним из первых законов отменить неприкосновенность депутатов
Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну
космос
Трамп уже сомневается насчет новой высадки на Луну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

В «Слуге народа» уже не нуждаются в коалиции

4079
В «Слуге народа» уже не нуждаются в коалиции

Руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какими будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

По его словам, «Слуга народа» открыта к диалогу, но нужно исходить из конечных результатов оппонентов.

«Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических взглядах, в базовом видении развития нашей страны», — сказал Разумков.

«Но пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде», — добавил он.

На вопрос, может ли партия согласиться поддержать на пост премьер-министра Святослава Вакарчука, Разумков отметил, что главы правительства предлагает коалиция, о составе которой говорить пока не приходится.

«Давайте посмотрим результаты „Голоса“ и результаты „Слуги народа“. Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность», — подчеркнул политик.

Читайте также: В Житомирской области Пашинский не проходит в Раду, у Литвина есть шансы

Кроме того Разумков утверждает, что украинцам не стоит бояться узурпации власти.

«Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, о которых мы говорим, говорить об узурпации не придется. Сегодня мы можем говорить консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям», — сказал он.

Разумков пояснил, что речь идет о законодательных инициативах: по депутатской неприкосновенности, по закону об импичменте президента, реформе судов, реформе или доработке антикоррупционной системы, которая будет независимой от президента, парламента и других государственных органов.

Напомним, что согласно предварительному подсчету голосов партия «Слуга народа» может взять в Раде более 226 мест, что является большинством.

коалиция, Слуга народа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 июля 2019
Воскресенье, 21 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016