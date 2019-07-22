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Суд отпустил Ефремова под домашний арест

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Суд отпустил Ефремова под домашний арест

Апелляционный суд г.Киева по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщил его адвокат Андрей Смирнов.

«Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста», — написал Смирнов на своей странице в Фейсбук в понедельник.

«Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой», — добавил защитник.

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган подтвердила смену меры пресечения Александру Ефремову, уточнив, что суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

«Традиционная благодарность Конституционному суду за заботу о госизменниках и террористах», — добавила она.

Как сообщалось, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».

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Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» и государственная измена.

Александр Ефремов
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