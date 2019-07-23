Украина 31 июля представит в Минске предложения по ремонту моста в Станице Луганской

Украинская сторона намерена представить 31 июля на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Об этом сообщила во вторник Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

«Профильным учреждениям и ведомствам даны поручения подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания контактной группы в Минске 31 июля. Также будет предложено, чтобы на время проведения ремонтных работ был открыт пункт пропуска «Золотое», — сообщила она в Facebook по итогам совещания по этому вопросу с участием заместителя премьер-министр Геннадия Зубко, руководителя украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы и представителей центральных и местных органов исполнительной власти.

Выступая перед присутствующими, отметила Олифер, Кучма потребовал как можно быстрее отремонтировать мост. «Ежедневно этот мост пересекают более 10 тыс. человек, я собственными глазами видел, в каких ужасных условиях они это делают. Эту проблему надо решить как можно быстрее — это поручение президента Украины Владимира Зеленского», — сказал он.

Пункт пропуска в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения сторон проходит по реке Северский Донец, на сегодняшний день является единственным официально работающим. Пешее передвижение по мосту через реку, который был частично подорван в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам, движение транспорта невозможно. Договоренность о восстановлении моста была достигнута представителями Луганска и Киева на встрече гуманитарной подгруппы контактной группы 17 июля.