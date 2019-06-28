Кучма присутствовал при разведении сил у Станицы Луганской – там отремонтируют мост

Разведение вооруженных сил и средств третий день продолжается у Станицы Луганской, в пятницу за процессом наблюдал второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, сообщает интернет-издание «Новости Донбасса».
Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. Идет разбор бетонных блоков, которые служили укрытием для военных.
По информации издания, после окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 млн евро на ремонт. Наблюдавший за процессом Кучма сообщил, что при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5-3 месяца.
Напомним, что 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ «Станица Луганская» состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.
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