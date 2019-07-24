АМКУ открыл еще одно дело против облгазов Фирташа

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона об экономической конкуренции в связи с назначением Дэвида Энтони Ховарда Брауна главой наблюдательного совета без получения разрешения со стороны комитета.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Сообщается, что это кадровое решение дает основания считать, что указанные общества могут являться единым субъектом хозяйствования.
«Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции путем существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами», — отметили в комитете.
Речь идет о входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа «Днепропетровск-», «Днипро-», «Житомир-», «Закарпат-», «Запорож-», «Ивано-Франковск-», «Киевобл-», «Криворож-», «Львов-», «Николаев-», «Ривне-», «Сумы-», «Тисменница-», «Харьков-», «Харьковгор-», «Хмельницк-», «Чернигов-», «Черновцыгаз».
Напоминим, что в апреле 2019 года АМКУ также начал рассмотрение дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
Основанием для начала дел стало доначисление облгазами бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков.
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