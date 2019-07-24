У Зеленского хотят «гражданскую конфискацию» незаконных активов и перезагрузку НАПК

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа», член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская рассказала о первоочередные антикоррупционные инициативы, которые должна принять ВР IX созыва.
Об этом Красносельская рассказала во время конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в среду, сообщает Укринформ.
«Среди первоочередных инициатив... это необходимость сфокусировать антикоррупционный суд на дела топ-коррупции, иначе увы, у нас снова может быть проблема — заблокированный тысячами дел суд, который просто не может уделить первоочередное внимание тем делам, ради которых он и создавался. Например, бывшего председателя Государственной фискальной службы и т.д. Поэтому среди первого — антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции», — сказала Красносельская.
Также среди антикоррупционных инициатив «Слуги народа» — возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников.
Кроме того, один из первоочередных шагов — перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
«Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Не ввели — от этого количество проверенных деклараций, качество проверок, увы, не изменилась. Соответственно, наш план ... перезагружать НАПК — один из первых шагов, выбирать нового одного ответственного руководителя НАПК по процедуре, схожей с подбором судей Антикоррупционного суда, ибо это та процедура, которая сработала», — рассказала Красносельская.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 3 июня внес в Верховную Раду законопроект о «гражданской конфискации коррупционных активов чиновников», предусматривающий возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Проектом закона предлагается на законодательном уровне решить вопрос об обеспечении надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов чиновников. В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
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