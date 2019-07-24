Продажи новостроек в США в июне выросли на 7%, не оправдав прогнозов

Продажи новых домов в США в июне 2019 года выросли на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 646 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Майский показатель был пересмотрен в сторону понижения, с 626 тыс. до 604 тыс.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя с ранее указанного уровня на 5,1%, до 658 тыс.

Средняя цена продажи новых домов в июне составила $310,4 тыс., незначительно снизившись по сравнению с тем же месяцем предыдущего года ($310,5 тыс.).

При июньских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,3 месяца по сравнению с 6,7 месяца в мае.

Количество новостроек на американском рынке на конец прошлого месяца составляло 338 тыс. домов по сравнению с 309 тыс. годом ранее.

Продажи новостроек на Северо-Востоке США, а также на Среднем Западе упали в июне до минимальных уровней с сентября 2015 года.

Новостройки составляют порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.