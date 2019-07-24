Продажи новостроек в США в июне выросли на 7%, не оправдав прогнозов

Продажи новых домов в США в июне 2019 года выросли на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 646 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Майский показатель был пересмотрен в сторону понижения, с 626 тыс. до 604 тыс.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя с ранее указанного уровня на 5,1%, до 658 тыс.
Средняя цена продажи новых домов в июне составила $310,4 тыс., незначительно снизившись по сравнению с тем же месяцем предыдущего года ($310,5 тыс.).
При июньских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,3 месяца по сравнению с 6,7 месяца в мае.
Количество новостроек на американском рынке на конец прошлого месяца составляло 338 тыс. домов по сравнению с 309 тыс. годом ранее.
Продажи новостроек на Северо-Востоке США, а также на Среднем Западе упали в июне до минимальных уровней с сентября 2015 года.
Новостройки составляют порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016