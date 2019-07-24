Нужно выводить блоки ТЭС: в «Донбассэнерго» предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии

Для того, чтобы реализовать экологические мероприятия по сокращению выбросов прямо сейчас, необходимо около 6,5 млрд евро, и этих денег у тепловой генерации нет.
Так прокомментировал решение Кабмина о внесении изменений в Нацплан коммерческий директор ПАО «Донбассэнерго» Олег Ларионов для «Апострофа».
В «Донбассэнерго» рекомендуют переносить сроки реализации экоактивностей и искать деньги, иначе блоки ТЭС будут выведены из эксплуатации.
«Для реализации экологических мероприятий необходимо около 6,5 млрд евро, и у компаний таких денег просто нет. По крайней мере у нашей компании — точно нет. Поэтому только перенос и реальная программа по поиску средств на эти экологические мероприятия помогут комплексно решить вопрос», — подчеркивает Ларионов.
По словам коммерческого директора ПАО «Донбассэнерго» если не вносить изменения, то с электроснабжением могут быть проблемы.
«Несмотря на то, что атомные станции покрывают базовую нагрузку, часть базовой и зимой, и летом покрывается тепловой, а самое главное — тепловые и гидроэлектростанции покрывают пиковые нагрузки, которые другой электроэнергией покрыться не могут. Поэтому если придерживаться этих формальных сроков по текущему Нацплану, то, фактически, получится ситуация, когда нужно будет выводить с эксплуатации блоки. И тогда не будет света, потому что нечем покрывать. Или будет импорт из России. Этим переносом Кабмин спасает нашу энергосистему от дестабилизации. Перенос не просто так, это было оговорено с европейскими коллегами, это было оговорено с европейскими консультантами, они ведут расчёты что и когда возможно сделать», — сказал Ларионов.
На заседании Кабинета министров принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигательных установок. В частности, переносятся сроки реализации экологических мероприятий тепловыми электростанциями. Как отметил президент Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Украины, Иван Плачков, данное решение Кабмина позволит балансировать энергосистему.
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