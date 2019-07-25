Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать. Об этом пишет The Washington Post.
Как отмечает газета, на ней, как и на оригинальной, был изображен орел, и на первый взгляд она была похожа на настоящую. Но у орла было две головы (на оригинальной печати одна), а вместо стрел в когтях были изображены несколько клюшек для гольфа.
Издание предположило, что подобным образом были высмеяны пристрастие главы государства к гольфу, а также звучавшие ранее обвинения в том, что он связан с Россией. «Ни Белый дом, ни Turning Point (организация, на мероприятии которой выступал Трамп) не знают, как оно (изображение) туда попало и кто его создал», — сообщает WP.
Представитель Turning Point заявил, что бригада, которая отвечала за звук и видеоряд на мероприятии состояла из сотрудников организации и работников отеля Marriott Marquis, где проходило выступление Трампа. Он отметил, что в настоящее время ведется разбирательство по факту произошедшего и поиск ответственных за подмену изображения президентской печати.
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