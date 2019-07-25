В пяти округах могут пересчитать бюллетени

В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, сообщила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

«Сегодня за окном четверг, а уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская», — написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам Айвазовской, члены комиссий находятся на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки (например, ненадлежащая упаковка избирательной документации) является фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК.

«Представьте, насколько люди „счастливы“ возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника», — отметила она.

Айвазовская указала, что уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссии, так как они не хотят идти в ОИК на перерасчет. «Ничего, время есть до 5 августа», — отметила она.