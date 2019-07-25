В пяти округах могут пересчитать бюллетени

В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, сообщила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.
«Сегодня за окном четверг, а уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская», — написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.
По словам Айвазовской, члены комиссий находятся на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки (например, ненадлежащая упаковка избирательной документации) является фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК.
«Представьте, насколько люди „счастливы“ возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника», — отметила она.
Айвазовская указала, что уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссии, так как они не хотят идти в ОИК на перерасчет. «Ничего, время есть до 5 августа», — отметила она.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016