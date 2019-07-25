Facebook удалил фейковые аккаунты, критиковавшие украинскую власть

Компания Facebook заявила в четверг, что удалила более 1800 учетных записей и страниц из Таиланда, России, Украины и Гондураса в рамках противодействия обманчивой пропаганде и другим злоупотреблениям ее сервисом.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.
В четырех странах были закрыты 294 аккаунта, 1509 страниц и 32 группы, за которыми компания видит «скоординированное недостоверное поведение». Количество их подписчиков составляло 274 тысяч.
«Мы не видим связи между ними, но все они использовали сети фейковых аккаунтов, чтобы вводить людей в заблуждение относительно того, кем они были и что делают», — сказал Натаниэль Глейхер, руководитель политики по вопросам кибербезопасности.
Facebook принял меры, основываясь на обманчивом поведении, а не характере размещенного контента, заявил Глейхер.
Учетные записи и страницы из России и Украины, которые обсуждали украинскую политику и критиковали украинское правительство, используя фейковые аккаунты, представляли себя журналистами или военными, были заблокированы перед выборами в Украине на прошлой неделе.
Facebook говорит, что увеличивает темпы расследования фальшивых учетных записей и координирует недостоверное поведение.
Facebook отмечает, что во всем мире провел почти три десятка серий блокировок в 2019 году, что значительно больше, чем около двух десятков за весь 2018 год.
Ранее компания заявила, что в операции, которая специализировалась на Украине, обнаружили признаки деятельности российской «фабрики троллей» (IRA).
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