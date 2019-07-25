Лукашенко пригрозил тюрьмой министрам своего правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране. При этом глава государства заявил, что наказаны могут быть и члены правительства.
«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?» — цитирует Лукашенко пресс-служба администрации президента.
«Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», — добавил глава государства, поручив Генеральной прокуратуре разобраться в ситуации. «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание», — сказал Лукашенко.
В 2018 году Лукашенко заявлял о необходимости разработать устав госслужащего.
«За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму. Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки», — говорил тогда белорусский президент.
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