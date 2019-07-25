Госдолг за месяц вырос почти на $2 миллиарда

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5%, или на $1,96 млрд, — до $80,35 млрд.

Как сообщается на сайте Министерства финансов в четверг, в национальной валюте госдолг снизился на 0,19% — до 2,102 трлн грн.

Минфин также уточнил, что прямой государственный долг в июне в долларовом выражении увеличился на 2,74% — до $70,02 млрд (в гривне — на 0,04%, до 1,832 трлн грн), в том числе внешний — на 3,23%, до $40,12 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 0,89% — до $10,32 млрд (в гривне — снизился на 1,75%, до 270,11 млрд грн), в том числе внешний — на 0,74%, до $9,92 млрд.

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 2,59% или на $2,02 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривны он сократился на 1,83%, или на 39,26 млрд грн.

Как сообщил Минфин, благодаря укреплению гривны доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам июня снизилась до 40,94%, в специальных правах заимствования — до 14,88%, тогда как в евро выросла до 10,51%, в гривне — до 32,56%. Кроме того, 0,7% госдолга номинировано иенах, 0,7% — в канадских долларах.