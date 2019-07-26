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Во фракции «Слуга народа» будет 254 депутата

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Во фракции «Слуга народа» будет 254 депутата

130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, были выдвинуты партией «Слуга народа», сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

23 депутата, побеждающих в мажоритарных округах, представляют другие партии: по шесть — «Оппозиционная платформа — За життя» и «Оппозиционный блок», три — партию «Голос», по два — партию «Европейская солидарность» и Всеукраинское объединение «Батькивщина», по одному — Всеукраинское объединение «Свобода», Объединение «Самопомич», партии «Белая Церковь вместе» и «Единый центр».

Еще 46 побеждающих в одномандатных округах выдвигались самостоятельно и не представляют на выборах какую-либо политсилу.

По результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, в многомандатном избирательном округе (по партийным спискам) проходят партии «Слуга народа» (43,16% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 13,05%, ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%. Остальные партии не преодолевают 5%-ный проходной барьер

Такое распределение голосов позволяет «Слуге народа» получить в парламенте по партийным спискам 124 места, ОПЗЖ — 37, «Батькивщине» — 24, «Евросолидарности» — 23 и «Голосу» — 17.

Таким образом, партию «Слуга народа» в Верховной Раде IX созыва будет представлять 254 депутата, 43 — ОПЗЖ, 26 — «Батькивщину», 25 — «Европейскую солидарность», 20 — «Голос», 6 — партию «Оппозиционный блок», по одному — «Свободу», «Самопомич», партии «Белая Церковь вместе» и «Единый центр», также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.

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Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

досрочные выборы, Слуга народа
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