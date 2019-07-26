Зеленский обсудил с представителями США ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины в пятницу.

В ходе встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.