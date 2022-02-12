«Слуга народа» сделала заявление по ситуации вокруг Украины

Фракция «Слуга народа» заявила, что ситуация в Украине контролируется и в настоящее время спокойствие является «нашим главным оружием».

«Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также нашими партнерами. В режиме 24/7 у нас есть постоянная координация со всеми ведущими государствами мира», — отмечается в заявлении фракции.

При этом «Слуга народа» подчеркивает, что народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.

«Сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода „объявления“ о начале более широкого вторжения. Доверять ли этому? Никто не может предвидеть будущее. Но все мы знаем, что украинский народ будет сопротивляться, а значит, это не могут не осознавать в России. У нас есть не только Вооруженные силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и нужно ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей со ссылкой на анонимный источник на сайтах или в соцсетях. Тем более что почти все такие новости впоследствии опровергаются», — отметили депутаты.