«Слуга народа» сделала заявление по ситуации вокруг Украины

Фракция «Слуга народа» заявила, что ситуация в Украине контролируется и в настоящее время спокойствие является «нашим главным оружием».
«Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также нашими партнерами. В режиме 24/7 у нас есть постоянная координация со всеми ведущими государствами мира», — отмечается в заявлении фракции.
При этом «Слуга народа» подчеркивает, что народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.
«Сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода „объявления“ о начале более широкого вторжения. Доверять ли этому? Никто не может предвидеть будущее. Но все мы знаем, что украинский народ будет сопротивляться, а значит, это не могут не осознавать в России. У нас есть не только Вооруженные силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и нужно ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей со ссылкой на анонимный источник на сайтах или в соцсетях. Тем более что почти все такие новости впоследствии опровергаются», — отметили депутаты.
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