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В России полиция задержала почти 300 человек за участие в митинге

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В России полиция задержала почти 300 человек за участие в митинге

На проходящем сегодня митинге в центре Москвы задержали 295 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МВД РФ.

«Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы, — сообщили в главке местным СМИ. — Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства».

По состоянию на 15.40 правозащитная организация «ОВД-инфо» в Twitter сообщала, что задержаны 359 человек.

Не согласованная властями акция за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком ранее отстранил от участия, началась около 14.00 на Тверской улице около мэрии. Позднее протестующие прорвали оцепление в районе пересечения Тверской улицы с Тверским и Страстными бульварами и вышли на проезжую часть.

Часть протестующих полиция выдавила с Тверской улицы в переулки. Корреспондент РБК передает, что они разными путями возвращаются обратно на Тверскую. Местные жители жалуются, что их не пропускают к их домам на оцепленной Тверской и в ее окрестностях.

Акция проходит без лидеров оппозиции — к начала мероприятия большинство из них были задержаны. Среди них — директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, не допущенные к участию в выборах кандидаты Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Илья Яшин, Александр Соловьев и Любовь Соболь.

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Мосгоризбирком объяснил отказ в регистрации кандидатов оппозиции на выборах в столичный парламент превышением допустимого уровня брака в собранных в их поддержку подписях и другими нарушениями.

Москва, митинг, полиция
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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