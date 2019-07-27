В России полиция задержала почти 300 человек за участие в митинге

На проходящем сегодня митинге в центре Москвы задержали 295 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МВД РФ.

«Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы, — сообщили в главке местным СМИ. — Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства».

По состоянию на 15.40 правозащитная организация «ОВД-инфо» в Twitter сообщала, что задержаны 359 человек.

Не согласованная властями акция за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком ранее отстранил от участия, началась около 14.00 на Тверской улице около мэрии. Позднее протестующие прорвали оцепление в районе пересечения Тверской улицы с Тверским и Страстными бульварами и вышли на проезжую часть.

Часть протестующих полиция выдавила с Тверской улицы в переулки. Корреспондент РБК передает, что они разными путями возвращаются обратно на Тверскую. Местные жители жалуются, что их не пропускают к их домам на оцепленной Тверской и в ее окрестностях.

Акция проходит без лидеров оппозиции — к начала мероприятия большинство из них были задержаны. Среди них — директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, не допущенные к участию в выборах кандидаты Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Илья Яшин, Александр Соловьев и Любовь Соболь.

Мосгоризбирком объяснил отказ в регистрации кандидатов оппозиции на выборах в столичный парламент превышением допустимого уровня брака в собранных в их поддержку подписях и другими нарушениями.