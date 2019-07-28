В «Слуге народа» хотят ликвидировать госадминистрации

В партии «Слуга народа» планируют провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами.

Об этом в интервью LB.ua заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

По его словам, реформа предусматривает «расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации».

Их, по словам Корниенко, заменят префектуры, «которые будут следить за законностью решений местных советов».

«При такой модели ... речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект», — отметил он и добавил, что планируется оставить 100 районов.

«У нас есть группа, которая занимается децентрализацией и местным самоуправлением. Что-то будет делаться с нуля, что-то — будет доработано», — сообщил Корниенко, говоря о проекте реформы.

Он добавил, что децентрализация есть в программах всех политических сил и «ее поддерживают».