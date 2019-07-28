СМИ сообщили об уничтожении в Ливии украинских Ил-76

В Ливии в результате удара сил правительства национального единства (ПНЕ) по авиабазе Эль-Джуфра был уничтожен военно-транспортный самолет Ил-76, а также склад боеприпасов, принадлежащий силам Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление ПНЕ.
Портал Avia.pro пишет, что при ракетном ударе были подбиты два украинских Ил-76. По неподтвержденным данным, они принадлежали авиакомпании Alfa Air. В результате, по его информации, погиб командир одного из самолетов.
Украинское агентство «РИА Мелитополь» в свою очередь сообщает об уничтоженном самолете Ан-124 ливийской авиакомпании Libyan Arab Air Cargo. По его данным, в авиакатастрофе погиб летчик из Мелитополя, который работал по контракту.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
В Ливии с 2011 года продолжается гражданская война, которая началась со свержения, а затем убийства Муаммара Каддафи. С тех пор в стране не смогли сформировать единое правительство. Весной этого года, после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о наступлении на Триполи, конфликт обострился. В тот же день начались столкновения подконтрольной ему ЛНА с войсками возглавляющего ливийское правительство национального единства (признано ООН) Фаиза Сараджа.
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