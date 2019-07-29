В Украину вернули собаку с захваченного Россией буксира «Яны Капу»

Собаку Джесси, которая находилась на буксире «Яны Капу» во время захвата кораблей ВМС Украины российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По словам адвоката Анастасии Саморуковой, после ареста украинских моряков собаку забрали сотрудники пограничной службы ФСБ России в Керчи.

«Собственно, переговоры о том, как нам лучше вернуть собаку, длились около четырех месяцев. В итоге мой подзащитный Владимир Терещенконаписал заявление на имя следователя, в котором он просил отдать его собаку Джесси своему адвокату, то есть мне. Следователь ответил, что не возражает. После получения необходимых документов мы приехали в Керчь и, собственно, нам отдали собаку», — пояснила Саморукова.

Координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов уточнил, что собака находилась на территории пограничной службы в Керчи восемь месяцев.

«Она там была на цепи. Не сказать, что к ней там плохо относились, нет. Ее там кормили, но она все равно находилась в таких полууличных условиях. Так получилось, что попала она к ним совсем маленькой, ей было три или четыре месяца», — сказал Полозов.

Отмечается, что сейчас Джесси находится в Херсонской области.